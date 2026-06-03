به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت.

وی افزود: از فردا تا روز شنبه (بویژه روز جمعه) وزش باد‌ها در اغلب مناطق استان (بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی) بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: طی فردا روند کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و شمال خلیج فارس از اواخر وقت امروز تا اوایل روز یکشنبه مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۶.۶ و ایذه با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.