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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: با بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت.
وی افزود: از فردا تا روز شنبه (بویژه روز جمعه) وزش بادها در اغلب مناطق استان (بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی) بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها در این مناطق وجود دارد.
سبزه زاری تصریح کرد: طی فردا روند کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود و شمال خلیج فارس از اواخر وقت امروز تا اوایل روز یکشنبه مواج خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۶.۶ و ایذه با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.