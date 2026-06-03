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به مناسبت عید فرخنده غدیر، هشت محکوم مالی جرایم غیرعمد درکرمان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از آزادی ۸ محکوم مالی جرایم غیرعمد همزمان با فرارسیدن دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم از زندانهای این استان خبر داد.
سید حجتالله موسویقوام افزود: مجموع بدهی این ۸ مددجو حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که با تلاش تیمهای صلح و سازش و پیگیریهای ستاد دیه، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان آن با گذشت و رضایت شاکیان تأمین شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ، ۸.۵ میلیارد تومان نیز به عنوان آورده مددجویان تأمین گردیده و بخش باقیمانده بدهی این افراد از محل پرداخت تسهیلات به مددجویان پرداخت خواهد شد تا زمینه بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان فراهم شود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان بیان کرد: خوشبختانه با همت خیرین و تلاش مددکاران ستاد دیه، در سال گذشته موفق شدیم ۷۶.۶۳ درصد از مطالبات شاکیان را از طریق گذشت و رضایتگیری تأمین کنیم که این آمار نشاندهنده ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.