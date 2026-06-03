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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته و بامداد امروز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال به این شرح است:
- نتایج دوشنبه ۱۱ خرداد:
بلغارستان ۰ - ۱ مونته نگرو در پلوفدیف
پاکستان ۰ - ۰ امید بنگلادش در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)
مالدیو ۰ - ۱ افغانستان (گل: روماز فازی در دقیقه ۸۰) در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)
اسلواکی ۲ - ۱ مالت
ترکیه ۴ - ۰ مقدونیه شمالی
نروژ ۳ - ۱ سوئد
اتریش ۱ - ۰ تونس (گل: مارسل سابیتز در دقیقه ۶۳)
نتایج سه شنبه ۱۲ خرداد:
کلمبیا ۳ - ۱ کاستاریکا
کانادا ۲ - ۰ ازبکستان
- در تیم ازبکستان رستم آشورماتوف مدافع استقلال تهران به طور کامل، عادل جون خامروبکوف هافبک تراکتور تبریز تا دقیقه ۸۵ و اوستون اورونوف هافبک پرسپولیس تا دقیقه ۷۰ بازی کردند و ایگور سرگیف مهاجم پرسپولیس از دقیقه ۸۵ به میدان آمد.
کرواسی ۰ - ۲ بلژیک (گلها: یوری تیلِمانس در دقیقه ۳۸ و روملو لوکاکو ۶ + ۹۰)
- تیم ملی بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
گرجستان ۱ - ۱ رومانی
مغرب ۴ - ۰ ماداگاسکار (گلها: اسماعیل صبیری در دقایق ۴ و ۲۵، سفیان رحیمی ۷۸ و ایوب الکعبی ۸۷)
ولز ۱ - ۱ غنا در کاردیف
- هدایت تیم غنا را کارلوس کی روش مربی پرتغالی و سرمربی سابق تیم ایران بر عهده دارد.
هائیتی ۴ - ۰ نیوزیلند در فورت لودردیل آمریکا
- در تیم هائیتی داکنز نازون مهاجم تیم استقلال تهران به طور کامل بازی کرد. تیم ملی نیوزیلند حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
برنامه - چهارشنبه ۱۳ خرداد:
فیلیپین - گوآم در مانیل
جبل الطارق - جزایر ویرجین انگلیس در جبل الطارق
کنگوی دموکراتیک - دانمارک در لیژ بلژیک
لوکزامبورگ - ایتالیا در لوکزامبورگ سیتی
هلند - الجزایر در روتردام
لهستان - نیجریه در ورشو
* پنج شنبه ۱۴ خرداد:
پاناما - دومینیکن در پاناماسیتی
کره جنوبی - السالوادور در یوتا آمریکا