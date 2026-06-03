به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی فوتبال به این شرح است:

- نتایج دوشنبه ۱۱ خرداد:

بلغارستان ۰ - ۱ مونته نگرو در پلوفدیف

پاکستان ۰ - ۰ امید بنگلادش در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)

مالدیو ۰ - ۱ افغانستان (گل: روماز فازی در دقیقه ۸۰) در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)

اسلواکی ۲ - ۱ مالت

ترکیه ۴ - ۰ مقدونیه شمالی

نروژ ۳ - ۱ سوئد

اتریش ۱ - ۰ تونس (گل: مارسل سابیتز در دقیقه ۶۳)

نتایج سه شنبه ۱۲ خرداد:

کلمبیا ۳ - ۱ کاستاریکا

کانادا ۲ - ۰ ازبکستان

- در تیم ازبکستان رستم آشورماتوف مدافع استقلال تهران به طور کامل، عادل جون خامروبکوف هافبک تراکتور تبریز تا دقیقه ۸۵ و اوستون اورونوف هافبک پرسپولیس تا دقیقه ۷۰ بازی کردند و ایگور سرگیف مهاجم پرسپولیس از دقیقه ۸۵ به میدان آمد.

کرواسی ۰ - ۲ بلژیک (گل‌ها: یوری تیلِمانس در دقیقه ۳۸ و روملو لوکاکو ۶ + ۹۰)

- تیم ملی بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

گرجستان ۱ - ۱ رومانی

مغرب ۴ - ۰ ماداگاسکار (گل‌ها: اسماعیل صبیری در دقایق ۴ و ۲۵، سفیان رحیمی ۷۸ و ایوب الکعبی ۸۷)

ولز ۱ - ۱ غنا در کاردیف

- هدایت تیم غنا را کارلوس کی روش مربی پرتغالی و سرمربی سابق تیم ایران بر عهده دارد.

هائیتی ۴ - ۰ نیوزیلند در فورت لودردیل آمریکا

- در تیم هائیتی داکنز نازون مهاجم تیم استقلال تهران به طور کامل بازی کرد. تیم ملی نیوزیلند حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

برنامه - چهارشنبه ۱۳ خرداد:

فیلیپین - گوآم در مانیل

جبل الطارق - جزایر ویرجین انگلیس در جبل الطارق

کنگوی دموکراتیک - دانمارک در لیژ بلژیک

لوکزامبورگ - ایتالیا در لوکزامبورگ سیتی

هلند - الجزایر در روتردام

لهستان - نیجریه در ورشو

* پنج شنبه ۱۴ خرداد:

پاناما - دومینیکن در پاناماسیتی

کره جنوبی - السالوادور در یوتا آمریکا