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دبیر ملی ستاد سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور با بیان اینکه مدیریت کانونهای گرد و غبار باید به صورت علمی و هدفمند دنبال شود، افزود: برای کاهش آثار این پدیده، همکاری همه دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دومین کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان با حضور بهزاد رایگانی، دبیر ملی ستاد سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت کانونهای گرد و غبار، اقدامات انجامشده و راهکارهای کاهش آثار این پدیده در استان مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر ملی ستاد سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور، با اشاره به اهمیت مدیریت پدیده ریزگردها گفت: مقابله با گرد و غبار نیازمند عزم ملی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و اجرای برنامههای مؤثر و پایدار است.
بهزاد رایگانی با بیان اینکه مدیریت کانونهای گرد و غبار باید به صورت علمی و هدفمند دنبال شود افزود: برای کاهش آثار این پدیده، همکاری همه دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی ضروری است.
اکبر بهنامجو استاندار قم نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه برنامههای عملیاتی برای کنترل گرد و غبار، گفت: دستگاههای مسئول باید با تدوین طرحهای اجرایی و زمانبندی مشخص، زمینه رسیدن به نقطه کاهشی در نمودار گرد و غبار استان را فراهم کنند.
در این جلسه همچنین آخرین پیشبینیهای هواشناسی درباره وضعیت گرد و غبار در روزهای آینده و اقدامات دستگاههای اجرایی برای مقابله با آثار آن بررسی شد.
بر اساس آخرین پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، شنبه هفته آینده با تغییر جهش باد از شرق استان، شاهد گرد و غبار خواهیم بود.