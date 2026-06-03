مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت :رعایت نرخ‌های مصوب حمل و نقل گندم کشاورزان گلستانی ضروریست.

نرخ‌های حمل و نقل گندم هر تن از صفر تا ۳۰ کیلومتر ۸۵۰ هزار تومان

نرخ‌های حمل و نقل گندم هر تن از صفر تا ۳۰ کیلومتر ۸۵۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت : با هدف حمایت از کشاورزان و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و تسهیل فرآیند دسترسی کشاورزان به خدمات حمل‌ونقل محصولات بویژه گندم، رعایت نرخ های مصوب کرایه این محصول را الزامی دانست.

عادل مصدقی گفت: کرایه هر تن حمل محموله گندم از مبداء مزارع تا مراکز تخلیه از صفر تا ۳۰ کیلومتر ۸۵۰ هزار تومان، از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر ۹۰۰ هزار تومان، ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر ۹۵۰ هزار تومان و ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر یک میلیون تومان اعلام می‌شود.



وی از کشاورزان خواست برای جلوگیری از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه‌های نهایی تولید، به صورت شفاف و مستقیم از نرخ‌های مصوب و به‌روز حمل‌ونقل محصولات کشاورزی مطلع شوند.

مصدقی از تمام کشاورزان و صاحبان بار و کالا درخواست کرد انتقادات، شکایات، پیشنهادات و نظرات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به اداره کل، اعلام تا پیگیری های لازم انجام شود.