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تیم منتخب کشتی آزاد با حضور ۴ کشتی گیر مازندرانی؛ راهی رقابتهای رده بندی اتحادیه جهانی مغولستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای رده بندی اتحادیه جهانی راهی مغولستان شد.
از ۵ کشتی گیر اعزامی به این رقابتها؛ ۴ کشتی گیر مازندرانی هستند.
رقابتهای کشتی آزاد رده بندی اتحادیه جهانی روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه در شهر اولانباتور کشور مغولستان برگزار میشود.
تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این مسابقات صبح امروز راهی کشور مغولستان شد.
ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (چهارمحال و بختیاری)
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربی: فرشید قبادی