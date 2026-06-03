به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینما شهر، روز گذشته سه‌شنبه ۱۲ خردادماه در حالی یازدهمین سه‌شنبه سال جاری سپری شد که سینماهای سراسر کشور برای نخستین بار پس از جنگ تحمیلی سوم میزبان ۱۰۶ هزار مخاطب شدند و گیشه سالن‌ها در این روز نیز مبلغ ۹ میلیارد و ۶۷۴ میلیون تومان را ثبت کردند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) در روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه همانند هفته‌های گذشته پردیس سینمایی کوروش با ۴ هزار و ۴۰۵ مخاطب در رتبه نخست قرار گرفت و پردیس سینمایی ایران مال با ۳ هزار و ۸۶۱ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۲ هزار و ۸۲۷ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۲ هزار ۴۶۸ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش با ۲ هزار و ۲۹۶ مخاطب در رتبه‌های بعدی فهرست پرمخاطب‌ترین سالن‌های سینمایی روز گذشته به شمار رفتند.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با بازی محسن کیایی، سام درخشانی و بهراد خرازی با ۳۱هزار و ۴۴۳ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با بازی علی شادمان و آناهیتا افشار با ۳۰ هزار و ۴۳۳ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با بازی مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا با ۱۴ هزار و ۲۰ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با بازی پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه و ستاره پسیانی با ۱۴ هزار و ۱ مخاطب و «سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم و با بازی بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی و محمدرضا شیرخانلو با ۵ هزار و ۷۷۹ مخاطب نیز ۵ فیلم پرمخاطب روز گذشته در سینماهای سراسر کشور بودند.

لازم به توضیح است با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه سمفا در مقایسه با بازه زمانی مشابه هفته گذشته (سه‌شنبه ۵ خرداد) با ۹۸ هزار نفر و (سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت) با ۹۲ هزار نفر به‌عنوان دو روز پرمخاطب، روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد و فروش ۱۰۶ هزار قطعه بلیت سینما در این روز را باید پرمخاطب‌ترین روز سال سینمای ایران از ابتدای سال جاری دانست.