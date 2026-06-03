رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست وزرای محیط زیست کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، ضمن تأکید بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای، پنج پیشنهاد برای مقابله با چالش‌های مشترک زیست‌محیطی ارائه کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری در این نشست با محکوم کردن حملات صورت‌گرفته به برخی زیرساخت‌ها و مناطق حفاظت‌شده کشور، این اقدامات را جنایتی زیست‌محیطی با پیامد‌های جبران‌ناپذیر توصیف کرد و خواستار واکنش جدی نهاد‌های بین‌المللی نسبت به این رخداد‌ها شد.

وی با قدردانی از مواضع کشور‌های عضو اکو، اظهار کرد: تقویت چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای می‌تواند به کاهش تنش‌ها و دور شدن عوامل مخرب فرامنطقه‌ای از محیط زیست کشور‌های عضو کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آسیب‌پذیری منطقه اکو در برابر تغییرات اقلیمی افزود: افزایش دما، خشکسالی‌های مکرر، کاهش منابع آب، تخریب سرزمین، طوفان‌های گرد و غبار، آتش‌سوزی‌های جنگلی و کاهش تنوع زیستی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه به شمار می‌رود.

انصاری در ادامه پنج پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای مطرح کرد که شامل تدوین چارچوب همکاری مشترک برای مقابله با طوفان‌های گرد و غبار، تقویت شبکه‌های پایش تغییرات اقلیمی و تبادل داده‌های زیست‌محیطی، گسترش همکاری در مدیریت پایدار منابع آب و مقابله با بیابان‌زایی، توسعه پروژه‌های مشترک حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم‌های فرامرزی و افزایش همکاری در حوزه اقتصاد سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پاک است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تأکید کرد: هیچ کشوری به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های پیچیده زیست‌محیطی نیست و همکاری منطقه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به آینده‌ای پایدار به شمار می‌رود.

وی همچنین آمادگی ایران را برای گسترش همکاری‌های علمی، فنی و اجرایی با کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اعلام کرد.