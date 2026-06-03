با هوشیاری ماموران کلانتری ۱۱ قرچک، سارقان مشاعات ساختمانی که به ۱۹ فقره سرقت اعتراف کرده بودند، پیش از فرار مجدد، در مخفیگاهشان به زانو درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ قاسم‌پور، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: رئیس کلانتری ۱۱ به همراه تیم‌های عملیاتی، موفق شدند در یک عملیات ضربتی، باند ۲ نفره‌ای که اقدام به سرقت اقلام با ارزش از مشاعات ساختمان‌ها می‌کردند را دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشف اقلامی همچون پمپ آب و تجهیزات فنی در مخفیگاه متهمان گفت: ارزش اموال مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است. سرهنگ قاسم‌پور در پایان از شهروندان خواست با ارتقای تجهیزات ایمنی ساختمان‌های خود، فرصت را از سارقان سلب کنند. متهمان این پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و روانه زندان شدند.