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امروز با افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۵۲۰۰ مگاوات عبور میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی در اردستان به راهبرد وزارت نیرو برای گذار از وابستگی به انرژی فسیلی اشاره کرد و گفت: امروز نیروگاه ۱۱۷ مگاواتی متانول کاوه و سایر ظرفیتهای استان اصفهان به میزان حدود ۱۴۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
جعفر محمدنژاد، افزود: این رقم بیش از چهار برابر کل ظرفیت ساختهشده در تمام سالهای فعالیت در حوزه تجدیدپذیراست و با تأمین مالی و تجهیزات در برنامه کلان توسعه، به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات میرسیم.
وی گفت: هماکنون ۹۰۰طرح در تمام استانهای کشور شامل نیروگاه ۵ کیلوواتی روی پشت بام منازل روستایی تا نیروگاههای چندده کیلوواتی صنعتی و مگاواتی در مزارع در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت متانول کاوه نیز افزود: ما با مشکلات قیمتی مواجه بودیم، اما تصمیم به ساخت نیروگاه خورشیدی و ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی گرفتیم.
ابراهیم عسگریان افزود: کار انرژی خورشیدی را در ده استان از جمله سبزوار، استان مرکزی، یزد، اردستان و اصفهان آغاز کردهایم و هم اکنون شیشههای سولار پنل در کشور تولید میشود.
وی از تعهد ۵ هزار مگاواتی این مجموعه خبر داد و افزود: از این میزان، ۲۷۰۰ مگاوات تا پایان برنامه هفتم توسعه در مدار قرار میگیرد.