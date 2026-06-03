به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در چارچوب بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل مالیات بر ارزش افزوده به منظور ساماندهی امور جوانان و ترویج و توسعه ورزش همگانی اختصاص داده شده که نسبت به سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.

کریمدادی افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷ درصد) از مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.

وی گفت: رشد ۳۹ درصدی وجوه اختصاصی به حوزه ورزش و جوانان استان، نشان‌دهنده افزایش منابع پیش‌بینی شده برای توسعه ورزش همگانی، گسترش فعالیت‌های ورزشی، حمایت از برنامه‌های حوزه جوانان و ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی در استان است.

مدیرکل امور مالیاتی با اشاره به نقش مالیات در توسعه خدمات عمومی گفت: مالیات پرداختی مؤدیان علاوه بر تأمین هزینه‌های عمومی کشور، در قالب احکام قانونی به بخش‌های مختلف از جمله ورزش، آموزش، بهداشت، عمران و سایر خدمات عمومی بازمی‌گردد و آثار آن به صورت مستقیم در زندگی شهروندان قابل مشاهده است.

کریمدادی از همراهی و مشارکت مؤدیان مالیاتی استان قدردانی کرد و گفت: پرداخت مالیات، مشارکت در توسعه و آبادانی کشور است و نتایج آن در قالب ارائه خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نمود پیدا می‌کند.