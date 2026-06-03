به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، الله‌وردی با تبریک عید سعید غدیر گفت: شادراه غدیر امسال در مسیری به طول یک کیلومتر و با استقرار بیش از ۱۱۰ غرفه فرهنگی، مذهبی، خدماتی و پذیرایی برپا شده است که با استقبال کم‌نظیر شهروندان همراه شد.

وی افزود: این رویداد مردمی در دو شب هفدهم و هجدهم ذی الحجه برگزار می‌شود و در نخستین شب برگزاری، حضور گسترده خانواده‌ها و شهروندان جلوه‌ای باشکوه به این مراسم بخشید.

شهردار حمیدیا با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در طول مسیر شادراه غدیر اظهار داشت: علاوه بر فعالیت غرفه‌ها، جشن‌ها و برنامه‌های شاد مردمی نیز با مشارکت گروه‌های مختلف اجرا شد که مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفت.

الله‌وردی هدف از برگزاری این برنامه را گرامیداشت عید غدیر به عنوان بزرگ‌ترین عید شیعیان و تبیین فرهنگ ولایت و امامت عنوان کرد و ادامه داد: شادراه غدیر فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی مردمی و آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف اهل بیت (ع) است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم، این برنامه در شب عید غدیر نیز با همان کیفیت و گستردگی برگزار خواهد شد.