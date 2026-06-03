هزار بسته معیشتی و ۱۲ سری جهیزیه به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان بین نیازمندان و نوعروسان در خرامه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در آستانه عید غدیرخم، هزار بسته معیشتی به ارزش هشت میلیارد تومان و ۱۲ سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بین افراد کم برخوردار و زوج‌های جوان در خرامه توزیع شد.

این اقدام با مشارکت خیران و موسسات خیریه محبان ثارالله، صدای امید شیراز و حوزه امام حسن عسکری اجرا شده است.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.