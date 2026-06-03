پخش زنده
امروز: -
سفیر افغانستان در دوحه: ادامه تحریمهای جهانی بر افغانستان مانع تفاهم و مذاکره با جهان شده است.
به گزارش سرویس بین گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از کابل، «سهیل شاهین» سفیر افغانستان در دوحه با انتقاد شدید از تداوم تحریمها و محدودیتهای سفر علیه مقامهای افغانستان، این اقدامات را ناعادلانه و مانع اصلی در مسیر گفتوگوهای دیپلماتیک دانست و خواستار لغو فوری آن از سوی جامعه جهانی شد. وی در تازهترین سخنان خود از ادامه محدودیتها و تحریمهای بینالمللی بر افغانستان انتقاد کرد و از جامعه جهانی خواست تا مسیر تعامل سازنده با کابل را در پیش بگیرند. شاهین تصریح کرد: محدودیتهای وضع شده بر سفر مقامهای حکومت و سایر تحریمهای اقتصادی و سیاسی، اقدامی ناعادلانه و به دور از انصاف است. وی تأکید کرد: این محدودیتها اگرچه به عنوان ابزار فشار علیه کابل استفاده میشود، اما در عمل هیچ مشکلی را در سالهای اخیر حل نکرده است. سفیر افغانستان در دوحه خاطرنشان کرد: این سیاستهای تنبیهی تنها باعث ایجاد فاصله شده و به جای کمک به حل مسائل، سد راه تفاهم و گفتوگوهای دوجانبه میان افغانستان و جهان شده است.