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انتشارات بهنشر در آستانه فرارسیدن عید غدیر، عید ولایت و امامت، چهارمین چاپ از کتاب "زیارت غدیریه" را با ترجمه سیدامید مؤذنی در دسترس علاقهمندان قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مؤذنی در این کتاب ضمن ارائه ترجمهای خوانان و روان از زیارت غدیریه، به چرایی اهمیت زیارتنامهها و خواندن آن توسط شیعیان و محبین اهل بیت (ع) نیز میپردازد و تلاش دارد با طرح این موضوعات نشان دهد که زیارتنامهها نه صرفاً یک متن که نشاندهنده ارادت زائر به امام خویش است، که میتواند کارکرد اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد:
کارکرد سیاسی زیارتنامه
همه ما بارها به زیارت امامان رفتهایم. با آنان راز دل گفتهایم و از ایشان حاجت خواستهایم. در حریم مزارشان اشک مناجات ریختهایم و بار، سبک کردهایم. شاید برای ما که با تمام وجود برکت و لطف امامان را چشیدهایم سخن گفتن از فلسفه زیارت و پرسیدن از چیستی آن چندان ضروری به نظر نیاید. اما گاهی دقیقاً همانها که نزدیکترند کمتر میشناسند و کمتر قدر میدانند.
مثال ماهی و دریا را شنیدهاید؟ شاید هیچ وقت ماهی دریای پرفیض زیارت از خود نپرسد: من چرا غرق این دریایم؟ اما باید پرسید. باید دانست که چرا از ما خواستهاند هر روز زائر باشیم. چرا به ما گفتهاند که اگر کسی هر روز، ولو از راه دور سیدالشهداء الله (ع) را زیارت نکند به او جفا کرده است؟ چرا گفتهاند زائر امام مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کند؟ این همه برای چیست؟ البته تبیین دقیق و همهجانبه جایگاه زیارت نیازمند بررسیهای فراوانی است. نوشته پیش رو تنها از یک منظر به جایگاه زیارت میپردازد؛ نقشی که زیارت در پیشبرد اهداف امامان علیه در طول تاریخ ایفا میکند.
زیارت غدیریه؛ دُر زیارات شیعه
زیارت غدیریه یکی از زیارتنامههای نقلشده برای امام علی (ع) است که بنا بر گزارشها، امام هادی (ع) آن را در روز عید غدیر و در مسیر تبعید به سامرا، هنگام ورود به نجف و زیارت مرقد امام علی (ع)، قرائت کردهاند.
اگرچه در کتابهای دعا، عید غدیر بهعنوان زمان اصلی خواندن این زیارت معرفی شده است، اما شیخ عباس قمی به نقل از عثمان بن سعید، خواندن آن را در همه روزها، از نزدیک یا از راه دور، جایز دانسته است.
این زیارتنامه با سلسلهسندی معتبر به امام هادی (ع) میرسد و در سند آن نام عالمانی همچون ابنمشهدی، شیخ طوسی، شیخ مفید و کلینی دیده میشود. شیخ عباس قمی معتقد است در میان زیارتهای مأثور، زیارتی با چنین درجهای از صحت و استحکام سند وجود ندارد.
به گفته پژوهشگران، زیارت غدیریه بر دو محور تولی (ولایتپذیری) و تبری (برائت از دشمنان) و نیز بیان فضایل امام علی (ع) استوار است. زیارت امیر المومنین (ع) در روز غدیر یکی از مهمترین زیارتهای شیعه است که ائمه بر انجام آن از سوی شیعیان تاکید فراوان داشتند.
روزی که در آسمانها مشهورتر از زمین است
ابن ابی نصر میگوید، در محضر امام رضا (ع) بودیم و مجلس پر از جمعیت بود. سخن از واقعه غدیر شد و برخی عامه آن را انکار کردند. امام رضا (ع) فرمود: پدرم از پدرش برای من روایت کرد: روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است. در فردوس اعلی قصری است که یک خشت آن طلا و یک خشت آن نقره است و...
حضرت آن قصر و وصف فرشتگان و کرامتهایی را که در روز غدیر به ایشان میرسد، بیان کرد و سپس فرمود:ای ابن ابی نصر! روز غدیر هر جا که بودی، نزد امیرالمومنین (ع) حاضر شو؛ چرا که خداوند در این روز گناهان ۶۰ سال هر مرد و زن مؤمن و هر مرد و زن مسلمان را میبخشد و دو برابر آنچه در طول ماه رمضان و در شب قدر و در عید فطر از آتش جهنم آزاد کرده، در این روز آزاد میکند و هر درهم انفاق در این روز به برادرانت که (حق را) میشناسند، برابر با هزار درهم است؛ پس در این روز زیاد انفاق کن و همه مؤمنان را شاد گردان...
در بخشهایی از ترجمه مؤذنی از این زیارت میخوانیم:
سلام و رحمت و برکات خداوند بر توای امیر همه مؤمنان و سرور همه اوصیای پیامبران؛ای کسی که علم تمامی انبیا به تو رسیده است؛ای کسی که ولی پروردگار عالمیان و مولای من و مولای همه مؤمنان هستی.
چاپ چهارم کتاب "زیارت غدیریه"کاری از انتشارات به نشر در ۱۲۸ صفحه در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.