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همزمان با هفته میراث فرهنگی و در آستانه ۲۰ خرداد، روز صنایع دستی، با حضور غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی از هنرمندان، فعالان صنایع دستی، خیرین و کسبه بازار تاریخی خوی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته میراث فرهنگی و در آستانه ۲۰ خرداد، روز صنایع دستی، با حضور غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی از هنرمندان، فعالان صنایع دستی، خیرین و کسبه بازار تاریخی خوی تجلیل شد.
در این آیین که با هدف پاسداشت تلاشهای فعالان حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی برگزار شد، فرماندار ویژه خوی با قدردانی از اهتمام و نقشآفرینی هنرمندان و فعالان این عرصه، اظهار کرد: هنرمندان صنایع دستی سرمایههای فرهنگی جامعه هستند و نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و انتقال ارزشهای بومی به نسلهای آینده دارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان خوی در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی افزود: حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه زمینهساز رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی منطقه خواهد بود.
در این مراسم که در آستانه روز صنایع دستی برگزار شد، از جمعی از هنرمندان، فعالان صنایع دستی، خیرین و کسبه بازار تاریخی خوی به پاس تلاشها و همکاریهای آنان در حفظ و ترویج میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.