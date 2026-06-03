به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان ایران از ۱۶ تا ۲۰ خرداد ماه در شهر صفادشت برگزار می‌شود. شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی را به شرح زیر اعلام کرد:

گفتنی است، رقابت‌های فوتسال بانوان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از اواخر خرداد ماه به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و اردو‌های آماده سازی تیم ملی کشورمان با هدف کسب عنوان قهرمانی و استمرار موفقیت‌ها در این مسابقات، در حال برگزاری است.