به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نشست تمهیدات ویژه اربعین حسینی با حضور معاون انتظامی امنیتی استانداری خوزستان و فرمانده قرارگاه اربعین استان در مرز شلمچه برگزار شد.

ولی اله حیاتی معاون انتظامی امنیتی استانداری خوزستان در این نشست از لزوم تعریض جاده امام رضا برای تردد زائران خبر داد و با اشاره به محدودیت زمان، تأکید کرد: تعریض کامل این مسیر میسر نیست، اما در چند نقطه حساس این عملیات اجرایی خواهد شد.

در این نشست مقرر شد فراجا طرح ترافیک جاده امام رضا را ظرف یک ماه اجرا کند و منابع اعتباری آن از محل اعتبارات اربعین تأمین شود. همچنین روشنایی این مسیر بر عهده شرکت برق استان گذاشته شد.

در ادامه این نشست، موضوع توقفگاه مرز شلمچه و روشنایی آن مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این توقفگاه حداکثر تا یک هفته آینده واگذاری شود.

خدمات شهری نیز از میدان مقاومت تا مرز عراق تقسیم بندی شد: از میدان مقاومت تا ورودی توقفگاه بر عهده شهرداری تهران، از توقفگاه تا ورودی پایانه با شهرداری شیراز، در محوطه پایانه شهرداری منطقه آزاد اروند متولی نظافت، و در طرف مرز عراق نیز شهرداری شیراز مسئول نظافت شد.

درباره استقرار مواکب نیز تأکید شد مواکب در جایگاه خود مستقر هستند، اما به دلیل تردد زائران، در مقابل هیچ موکبی موکب دیگری قرار داده نشود.