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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: طرح اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع در ۱۰ روستای شهرستان چوار اجرا شد و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آبرسانی پایدار بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد محمدی »مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام از اجرای طرح اصلاح و توسعه حدود ۱۵ هزار متر از خطوط انتقال و شبکه توزیع در ۱۰ روستای شهرستان چوار خبر داد.
به گفته وی، در این پروژه از لولههایی با اندازههای گوناگون استفاده شده است. در مجموع، جمعیتی افزون بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان این مناطق از آبرسانی پایدار بهرهمند شدند.
محمدی همچنین از اجرای مرحله دوم پروژه آبرسانی به ۹ روستای دیگر در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: این طرح با هدف رفع تنش آبی در بخشهای مرکزی و بولی در حال اجرا است و بیش از ۶ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
مرحله دوم این پروژه شامل ساخت ۵۲ کیلومتر خط انتقال آب با لولههای فولادی و گالوانیزه در قطرهای ۸۰ تا ۲۰۰ میلیمتر است.
برای پایداری هرچه بیشتر شبکه، ۶ باب مخزن بتنی با گنجایشهای ۵۰، ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ مترمکعبی نیز در این منطقه ساخته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام تأکید کرد: با بهرهبرداری کامل از این طرح، پایداری شبکه آبرسانی در روستاهای یادشده تضمین شده و زیرساختهای ایجاد شده پاسخگوی نیاز جمعیت منطقه در سالهای آینده خواهد بود.
شهرستان چوار با یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت، دارای ۴۷ روستای دارای سکنه و ۴۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق است. جمعیت این شهرستان بر پایه آمار آخرین سرشماریها ۲۸ هزار نفر به صورت ثابت و شناور است. این منطقه در آبان سال ۱۳۹۹ از ایلام جدا و به عنوان شهرستان چوار تأسیس شد.