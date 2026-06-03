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کتاب «جامعه ایرانیان در اتریش» توسط گروه پژوهشی خانه حکمت ایرانیان، وین در رایزنی فرهنگی ایران در اتریش به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «جامعه ایرانیان در اتریش؛ دیاسپورای ایرانی، هویت و همگرایی اجتماعی» اثری متفاوت، بهروز و راهبردی درباره یکی از مهمترین و در عین حال کمتر شناختهشدهترین جوامع ایرانی خارج از کشور است؛ کتابی که میکوشد تصویری چندلایه، واقعبینانه و تحلیلی از ایرانیان مقیم اتریش ارائه دهد و فراتر از کلیشههای رایج، این جامعه را در متن تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی اروپا بررسی کند.
این اثر که به همت «گروه پژوهشی خانه حکمت ایرانیان، وین» در رایزنی فرهنگی ایران در اتریش تدوین شده، تنها یک گزارش آماری یا توصیفی درباره مهاجرت ایرانیان نیست، بلکه تلاشی است برای فهم عمیق یک دیاسپورای پویا، تحصیلکرده و اثرگذار که امروز بخشی مهم از سرمایه انسانی، علمی و فرهنگی ایران در خارج از کشور را تشکیل میدهد.
نویسندگان کتاب با رویکردی جامعهشناختی، تاریخی و فرهنگی، کوشیدهاند تصویری جامع از زیست ایرانیان در اتریش، چالشهای هویتی آنان، میزان همگرایی با جامعه میزبان، و همچنین پیوندهای عاطفی و تمدنی آنان با ایران ارائه کنند.
یکی از مهمترین ویژگیهای کتاب، نگاه متوازن و غیرشعاری آن به پدیده مهاجرت و دیاسپوراست. کتاب نه در دام سیاهنمایی میافتد و نه به روایتهای رمانتیک و اغراقآمیز از مهاجرت تن میدهد؛ بلکه با نگاهی تحلیلی، هم فرصتهای زندگی در اتریش را بررسی میکند و هم به ریشههای مهاجرت، بحران فرار مغزها، چالشهای هویتی نسلهای جدید و فاصله میان نهادهای رسمی و ایرانیان خارج از کشور میپردازد.
ساختار منظم و دهبخشی کتاب نیز از نقاط قوت آن به شمار میرود. از تاریخچه حضور ایرانیان در اتریش و موجهای مختلف مهاجرت گرفته تا تحلیل سرمایه انسانی ایرانیان، وضعیت اشتغال، دانشگاهها، پزشکان، کارآفرینان، رسانهها، نهادهای فرهنگی، هنر، موسیقی، دین، هویت دوگانه و حتی آینده نسلهای دوم و سوم مهاجر، همگی با زبانی روان، اما مبتنی بر داده و تحلیل بررسی شدهاند.
در بخشهایی از کتاب، خواننده با تصویری شگفتانگیز از ظرفیت علمی و حرفهای ایرانیان مواجه میشود؛ جامعهای که به تعبیر کتاب، یکی از تحصیلکردهترین و موفقترین جوامع مهاجر غیراروپایی در اتریش است و در حوزههایی، چون پزشکی، مهندسی، فناوری، دانشگاه و کارآفرینی حضوری چشمگیر دارد.
از سوی دیگر، کتاب بهخوبی نشان میدهد که «ایرانی بودن» در دیاسپورا صرفاً یک تعلق جغرافیایی نیست، بلکه نوعی حافظه تمدنی و فرهنگی است که حتی در نسلهای جدید نیز به اشکال مختلف ادامه مییابد. توجه ویژه به زبان فارسی، آیینها، هنر، موسیقی و حس تعلق به ایران، از کتاب اثری فراتر از یک مطالعه مهاجرتی ساخته و آن را به نوعی روایت فرهنگی از زیست ایرانی در غرب تبدیل کرده است.
نکته مهم دیگر، شجاعت کتاب در پرداختن به مسائل حساس و کمتر گفتهشده است؛ از نقد ضعف ارتباط نهادهای رسمی با دیاسپورا گرفته تا مسئله نبود رسانههای مستقل فارسیزبان، شکافهای درونی جامعه ایرانی، و ضرورت عبور از نگاههای انحصارگرایانه در فعالیتهای فرهنگی. همین رویکرد انتقادی، اما گفتوگومحور، به کتاب اعتباری مضاعف بخشیده است.
در مجموع، «جامعه ایرانیان در اتریش» را میتوان یکی از جدیترین و جامعترین آثار فارسی درباره ایرانیان مقیم اتریش دانست؛ کتابی که هم برای پژوهشگران حوزه مهاجرت، مطالعات دیاسپورا و جامعهشناسی فرهنگی ارزشمند است، هم برای سیاستگذاران، نهادهای فرهنگی و حتی خود ایرانیان مهاجر که میخواهند تصویری دقیقتر از موقعیت تاریخی و اجتماعی خود در اروپا داشته باشند.
این اثر، در واقع روایتی از «ایرانی ماندن» در جهان معاصر است؛ روایتی از هویت، مهاجرت، سازگاری، موفقیت و جستوجوی پیوند میان وطن و جهان.
کتاب «جامعه ایرانیان در اتریش؛ دیاسپورای ایرانی، هویت و همگرایی اجتماعی» در ۱۳۰ صفحه و به صورت دو زبانه (فارسی- انگلیسی) از سوی انتشارات یونی دیالوگ در وین با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان) منتشر شده است.