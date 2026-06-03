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در اجتماع شبانه کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرچم پرافتخار ایران درکنار پرچم لبنان به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین اجتماع شبانه استادان و دانشجویان رشتههای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور در اجتماع شبانه اتحاد ناگسستنی خود را با محور مقاومت به نمایش گذاشتند.
شرکت کنندگان اعلام کردند درکنار همدیگر همدل وهمراه به پیروزی و یک امت واحد میرسیم.
عهد ومیثاق با رهبر معظم انقلاب حزب الله لبنان و ایران دو برادر جدانشدنی هستند و در برابر ظلم سکوت نخواهند کردند.