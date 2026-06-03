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همزمان با برگزاری «جشن غدیر» در تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری، تبیینی و خدماتی در محدوده خیابان انقلاب اسلامی از پل حافظ تا تقاطع خیابان رازی با هدف ترویج آموزههای غدیر و بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی میزبان شهروندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با عید غدیر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامههای فرهنگی، هنری، تبیینی و خدماتی در محدوده خیابان انقلاب اسلامی از پل حافظ تا تقاطع خیابان رازی را با هدف ترویج آموزههای غدیر و بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی اجرایی خواهد کرد.
این برنامهها روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با شعار «غدیر؛ پرچمدار وحدت مردم و بیعت با امام» برگزار میشود و سازمان فرهنگی هنری تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت فرهنگسراها، مراکز فرهنگی، هنرمندان، شاعران، گروههای مردمی، فعالان فرهنگی و مواکب خدمترسان، پیام وحدتآفرین غدیر را با زبان فرهنگ، هنر، روایت و مشارکت اجتماعی برای خانوادههای تهرانی بازخوانی کند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، برنامههای سازمان فرهنگی هنری در سه بخش «فرهنگی و هنری»، «تبیینی» و «اجرایی و خدماتی» طراحی شده است؛ بخشهایی که با محوریت مفاهیمی، چون ولایت، وحدت، بیعت، همدلی، مواسات، عدالت، کرامت و مسئولیتپذیری اجتماعی اجرا خواهند شد.
در بخش فرهنگی و هنری، برنامههایی همچون «بعثت هنرمندان»، «بعثت ادیبان»، «وحدت کلمه»، «ایثار وحدتبخش»، «کودک»، «همدلی و مواسات» و «وحدت امت اسلامی» پیشبینی شده است. در این بخش، هنرمندان رشتههای مختلف از جمله هنرهای تجسمی، خوشنویسی، تصویرسازی، هنرهای شهری و موسیقی آیینی به اجرای برنامه میپردازند و شاعران، نویسندگان و راویان نیز با شعرخوانی، نقالی و روایتگری، مفاهیم غدیر را برای مخاطبان بازخوانی خواهند کرد.
برای کودکان و نوجوانان نیز ویژهبرنامههایی شامل قصهگویی، نمایش، بازیهای تعاملی، نقاشی، کاردستی، سرود، مسابقات فرهنگی و برنامههای خانوادگی تدارک دیده شده است تا خانوادهها در فضایی شاد، آموزنده و متناسب با زبان نسل جدید، با مفاهیم ولایت، مهربانی، همدلی و مسئولیت اجتماعی آشنا شوند.
بخش تبیینی این رویداد نیز با محورهایی از جمله «آیات غدیر در قرآن و روایات»، «تبیین وحدت و بیعت در نهجالبلاغه»، «ترویج سنت غدیر» و «تبیین کلام امام» برگزار خواهد شد. در این بخش، معارف غدیر، آموزههای علوی، سنتهای غدیری و مفاهیم وحدت، عدالت و همبستگی ملی با قالبهایی ساده، جذاب و مردمی ارائه میشود.
در بخش اجرایی، اجراهای میدانی با سرودهای آیینی و حماسی، نقالی، روایتگری، شعرخوانی، برنامههای نمایشی، مسابقات فرهنگی، اجرای گروههای هنری و تجلیل از چهرههای مردمی، فضای جشن و نشاط اجتماعی را در مسیر جشن غدیر تقویت خواهند کرد.
همچنین مواکب اطعام با مشارکت گروههای مردمی، خیرین و هیئتهای مذهبی در محدوده برنامه مستقر میشوند و ضمن پذیرایی از شهروندان، جلوهای از فرهنگ کرامت، مهماننوازی، مواسات و خدمترسانی برگرفته از آموزههای غدیر را به نمایش خواهند گذاشت.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای این مجموعه برنامهها تلاش دارد سهمی مؤثر در برگزاری جشن بزرگ غدیر ایفا کند و با پیوند میان فرهنگ، هنر، رسانه، مشارکت اجتماعی و خدمترسانی مردمی، پیام غدیر را به زبان امروز و برای خانوادههای تهرانی روایت کند.