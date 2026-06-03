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شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۶ تا ۲۰ خرداد ماه در شهر صفادشت برگزار میشود. شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی را به شرح زیر اعلام کرد:
مریم قائد امینی، شفایق معتمدی، مهشاد السادات امیری، مهشاد مستاجران، مهشید محجوب (اصفهان) فرزانهتوسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم السادات سید (تهران) شیرین صفار، فهیمه قنبری (خراسانرضوی) طاهره مهدی پور، زهرا کیانی منش، الهام عنافجه (خوزستان) مارال ترکمان، فاطمه زمانی (البرز) ساراابراهیمی (آذربایجان غربی) نگار بازیار (مازندران) مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد) وجیهه صادقی (هرمزگان)
گفتنی است، رقابتهای فوتسال بانوان کافا با حضور تیمهای ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از اواخر خرداد ماه به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و اردوهای آماده سازی تیم ملی کشورمان با هدف کسب عنوان قهرمانی و تداوم موفقیتهای خود در این مسابقات، در حال برگزاری است.