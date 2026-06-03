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تولید داروهای تخصصی، راهبردی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز جلوهای از اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، منطقه ویژه اقتصادی شیراز به عنوان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی و دانشبنیان جنوب کشور، میزبان بیش از ۱۱۰ شرکت فعال در حوزههای مختلف تولیدی و صنعتی است. در این میان، شرکت داروسازی با تولید داروهای تخصصی، راهبردی و مورد نیاز بیماران، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت دارویی کشور دارد.
این شرکت با اتکا به دانش متخصصان ایرانی، بهرهگیری از فناوریهای روز و توسعه فعالیتهای پژوهشی، بخش مهمی از نیازهای دارویی کشور را در داخل تولید میکنند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و صرفهجویی ارزی، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و توسعه اقتصاد دانشبنیان را فراهم کرده است.
در میان دستاوردهای مهم این مجموعه، تولید محصولات پیشرفته و دانشبنیان جایگاه ویژهای دارد.
یکی از شاخصترین این موفقیتها، تولید محلول نگهدارنده اعضای پیوندی بدن برای نخستین بار در کشور است؛ محصولی راهبردی که در حفظ سلامت اعضای اهدایی و افزایش موفقیت عملهای پیوند نقش اساسی دارد.
متخصصان شیرازی با دستیابی به دانش فنی تولید این محلول، ایران را در زمره پنج کشور جهان قرار دادهاند که توانایی تولید این محصول حیاتی را دارند.
پیش از این تنها کشورهای آمریکا، آلمان، سوئیس و سوئد به این فناوری دست یافته بودند و اکنون این محصول پیشرفته در ایران و به همت پژوهشگران و متخصصان شیرازی تولید میشود.