مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر در خراسان رضوی، از سال ۱۴۰۲ تاکنون، هشت برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،خدابنده در برنامه گفتگوی خبری سیمای خراسان رضوی گفت: در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر داشتیم و اکنون ۳۳۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در استان داریم.

وی افزود: در ۵ بخش برای توسعه نیروگاه تجدید پذیر برنامه ریزی شده است. بخش اول، سرمایه گذاری است. بخش دوم صنعت است. در بخش صنعت یک تکلیف قانونی وجود دارد که نیروگاه‌های تجدید پذیر افزایش یابد. ضمن اینکه در بخش صنعت باید امنیتی برای پیشگیری از بحث خاموشی‌های احتمالی نیز ایجاد شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: در بخش کشاورزی نیز دسته‌ای از کشاورزان که محصولاتشان به تنش‌های آبی حساس است مثل پسته کاران یا صاحبان باغ‌های انگور از نیروگاه‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنند.

خدا بنده افزود: در حوزه اداری تکلیف دولت است که باید برای تامین ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود از نیروگاه‌های تجدید پذیر استفاده کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: فلسفه نیروگاه‌های تجدید پذیر این است که این نیروگاه‌ها باید کوچک و پراکنده باشد. زیرا از نظر پدافند غیرعامل نیز مطمئن‌تر است.

خدا بنده افزود: ۶ هزار نیروگاه در استان داریم؛ که از این میزان ۵ هزار و ۷۰۰ نیروگاه خانگی کوچک ۵ کیلوواتی است و همچنین وزارت نیرو، برق تولیدی نیروگاه‌ها را با نرخ ۵ هزار و هشتصد تومن به ازای هر کیلووات خریداری می‌کند.

وی درباره ناترازی انرژی امسال گفت: مجموعه محدودیت‌های ما امسال در بحث انرژی، کمتر است. پارسال از ۱۸ فروردین درگیر بحث ناترازی انرژی شدیم، اما امسال تا الان که خرداد ماه است کمتر بحث درگیر ناترازی انرژی هستیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی درباره بحث مدیریت مصرف برق گفت: در بخش خانگی برنامه ریزی داریم که از طریق محدودسازی مشترکان پرمصرف به مدیریت بار و مصرف انرژی بپردازیم. برای نظارت بر برق مصرفی در ادارات، بیش از ۳ هزار قطع و وصلی برق داشتیم، چون در ادارات کنتور هوشمند است.