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کارشناس هواشناسی گفت: هوای مازندران تا ۶ روز آینده، ابری همراه با بارشهای پراکنده و کاهش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد تا دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵؛ هوای گرم و آفتاب مستقیم در استان نخواهیم داشت.
فرجی افزود: امروز چهارشنبه آسمان استان عمدتا" ابری و شرایط برای بارش پراکنده فراهم است و کاهش دما را نسبت به دیروز در استان داریم.
وی تصریح کرد: از عصر امروز از شدت ناپایداریها کاسته میشود و برای فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد ابتدا آسمان صاف تا نیمه ابری را در استان داریم و در ساعات بعداز ظهر تا اوایل شب با افزایش ابر به ویژه در دامنهها و ارتفاعات استان، شرایط برای رگبارهای پراکنده فراهم است که مقدار آن قابل توجه نیست.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: روز جمعه ۱۵ خرداد افزایش ابرناکی همراه با وزش باد و از بعدازظهر بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد.
فرجی افزود: دریا امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.