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یک بنگاه اقتصادی خدماتی در خراسان جنوبی با پرونده تخلف بیش از ۲۲ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی گفت: یک بنگاه اقتصادی خدماتی در خراسان جنوبی به اتهام گران فروشی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
تهوری افزود: درراستای ایفای حقوق مصرف کنندگان یک واحدخدماتی که اقدام به اخذ وجوه مازاد میکرد، پس از بررسیهای کارشناسی به اتهام گرانفروشی با ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شد.