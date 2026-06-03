

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی گفت: یک بنگاه اقتصادی خدماتی در خراسان جنوبی به اتهام گران فروشی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

تهوری افزود: درراستای ایفای حقوق مصرف کنندگان یک واحدخدماتی که اقدام به اخذ وجوه مازاد می‌کرد، پس از بررسی‌های کارشناسی به اتهام گران‌فروشی با ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شد.