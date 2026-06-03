در دیدار مشاور معاون رئیس جمهور و مدیرکل امور بانوان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با سرپرست سازمان توسعه و بهره برداری‌های نوین آب‌های جوی، گسترش همکاری این دو نهاد در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار، خدیجه جدا مشاور معاون رئیس جمهور و مدیرکل امور بانوان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ضمن تبریک انتصاب و آرزوی موفقیت برای سرپرست سازمان، آمادگی اداره کل بانوان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را برای گسترش همکاری ها و تعاملات مشترک با سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی اعلام کرد.

وی با تاکید بر اهمیت فناوری های نوین در توسعه و پیشرفت کشور و ظرفیت قانون دانش بنیان، نقش این سازمان را در پیشبرد اهداف فناورانه کشور حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری و هم افزایی بیشتر میان دو مجموعه در راستای توسعه فعالیت ها و بهره گیری از ظرفیت های موجود تاکید کرد.

در ادامه این دیدار، زهره قائمی سرپرست سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی، ضمن قدردانی از حضور ایشان و حمایت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، و تاکید بر نقش و اهمیت ماموریت های پیش بینی شده برای این سازمان، به ظرفیت های قانونی و توانمندی های علمی و تخصصی آن اشاره کرد.

وی همچنین ضمن استقبال از تعامل مستمر دو مجموعه با بیان این که در اساسنامه سازمان و برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ماموریت ها و تکالیف مهمی برای این سازمان پیش بینی شده است، گفت: حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از طرح ها و برنامه های سازمان می تواند زمینه تحقق هرچه بهتر اهداف و ماموریت های محوله در حوزه فناوری های نوین آب های جوی را فراهم کند.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار جلسات تخصصی و همکاری های مشترک در راستای توسعه فناوری های نوین در حوزه آب های جوی و بهره گیری از ظرفیت های علمیب و تخصصی تاکید کردند.