معاون آموزش، ترویج و تحقیق مرکز ملی فرش ایران گفت: توسعه فروش اقساطی، برگزاری هدفمند نمایشگاه‌های تخصصی و تقویت همکاری با بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات مرکز ملی فرش برای افزایش تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان است.

محمد ویسیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: رویکرد جدید مرکز ملی فرش ایران پس از احیای این مرکز و حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین برنامه‌های جدید برای رونق بازار داخلی فرش دستباف و افزایش سهم این محصول در سبد خانوارهاست.

وی ادامه داد: با برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران به عنوان تخصصی‌ترین رویداد در این صنعت، بسیاری از فروشندگان در روز‌های پایانی نمایشگاه فروش مطلوبی را تجربه کردند و همین موضوع ضرورت تداوم برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را نشان داد.

معاون آموزش، ترویج و تحقیق مرکز ملی فرش ایران گفت: برای نمایشگاه شهریورماه که هر سال برگزار می‌شود، برنامه‌ریزی جامع‌تری در حال انجام است تا بتوانیم علاوه بر رونق بازار داخلی، زمینه ارتباط بهتر تولیدکنندگان و خریداران را فراهم کنیم.

ویسیان از پیگیری طرح فروش اقساطی فرش دستباف با همکاری بخش خصوصی خبر داد و افزود: هدف از این طرح، تسهیل دسترسی خانوار‌ها به فرش دستباف ایرانی و افزایش تقاضا در بازار داخلی است.

وی درباره همکاری با شرکت فرش ایران نیز گفت: این شرکت با مدیریت جدید خود همکاری نزدیکی با مرکز ملی فرش دارد و می‌تواند به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی مرکز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزش، ترویج و تحقیق مرکز ملی فرش ایران همچنین از همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نمایشگاه فرش دستباف قدردانی کرد و افزود: در نمایشگاه اسفندماه، غرفه‌داران از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شدند و با افزایش مدت برگزاری نمایشگاه از چهار به پنج روز و همچنین افزایش ساعات بازدید در ماه مبارک رمضان، شرایط مناسب‌تری برای حضور فعالان این صنعت فراهم شد.

وی تأکید کرد: رونق بازار داخلی در کنار توسعه صادرات، دو محور اصلی برنامه‌های مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از هنر-صنعت فرش دستباف کشور است.