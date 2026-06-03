به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: محصول زردآلو از بیش از ۴۰۰ هکتار باغ‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۶ هزار تن محصول برداشت شود.

فتحی با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان خرداد ادامه دارد، افزود: زردآلو علاوه بر تامین مصرف استان‌های تهران، اصفهان و قم به کشور عراق هم صادر می‌شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.