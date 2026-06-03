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کشاورزان دارابی مشغول برداشت زردآلو از بیش از ۴۰۰ هکتار باغهای داراب هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: محصول زردآلو از بیش از ۴۰۰ هکتار باغهای این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی میشود بیش از ۶ هزار تن محصول برداشت شود.
فتحی با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان خرداد ادامه دارد، افزود: زردآلو علاوه بر تامین مصرف استانهای تهران، اصفهان و قم به کشور عراق هم صادر میشود.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.