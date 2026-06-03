به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جواد ولی پوری، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران با اشاره به نمهیدات پیش بینی شده برای برگزاری مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به تردد مسافران و حضور در حرم مطهر امام راحل ، مجموعه راهداری استان تهران اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای منتهی به حرم مطهر را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا به منظور افزایش ظرفیت عبور و مرور و مدیریت بهتر جریان ترافیک، چهار نقطه از نیوجرسی های میانی آزاد راه تهران – قم به صورت موقت بازگشایی شده است تا در مواقع مورد نیاز امکان هدایت و توزیع مناسب ترافیک فراهم شود.

ولی پوری ادامه داد. همچنین عملیات نصب و تکمیل انواع علائم ایمنی، هشدار دهنده و انتظامی در طول مسیر انجام شده و تمامی تجهیزات مورد نیازاعم از ماشین آلات برای هدایت ایمن کاربران جاده ای در محل های تعیین شده مستقر شده اند .

معاون راهداری استان تهران با بیان اینکه هدایت صحیح زائران به محل های استقرار و پارکینگ ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است تصریح کرد: در این راستا تابلوهای راهنمای پارکینگ، تابلوهای هدایت مسیر و سایر تجهیزات اطلاع رسانی مورد نیاز آماده سازی ، جانمایی و نصب شده اند تا کاربران بتوانند با سهولت بیشتری به مقصد دسترسی پیدا کنند.



ولی پوری تصریح کرد: نیروهای راهداری ، اکیپ های گشت و ماشین آلات در طول برگزاری مراسم در حالت آماده باش کامل قرار دارند و خدمات رسانی به زائران و کاربران جاده ای به صورت مستمر انجام خواهد شد و همچنین با اشاره به آمادگی راهدارخانه های مستقر در محورهای منتهی به حرم مطهر گفت: چهار راهدارخانه در طول مسیر برای ارائه خدمات مورد نیاز در آماده باش کامل قرار دارند.



وی در پایان تاکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی خود تلاش میکند شرایط ایمن ، روان و مناسب برای تردد کاربران و شرکت کنندگان در مراسم ارتحال امام خمینی ( ره) فراهم کند و خدمت رسانی به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت.