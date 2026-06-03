به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره کارلوس آلکاراس از اسپانیا و کوکو گاف از آمریکا مدافع عنوان قهرمانی هستند که آلکاراس به علت مصدومیت مچ دست انصراف داد. نواک جوکوویچ تنیسور ۳۹ ساله و فوق ستاره کهنه کار صربستانی تلاش می‌کرد تا با کسب بیست و پنجمین قهرمانی خود در گرنداسلم رکورد خود را جاودانه‌تر کند، اما در سوم حذف شد.

به قهرمانان انفرادی و دوبل ۲۰۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی اهدا می‌شود و به تنیسور‌های فینالیست انفرادی مردان و زنان ۱۳۰۰ و به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی ۸۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. قهرمان این دوره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و نایب قهرمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو یورو پاداش نقدی دریافت می‌کنند. به تنیسور‌های روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین اجازه استفاده از پرچم کشورشان در این رقابت‌ها داده نشد.

نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

انفرادی مردان - دور یک چهارم نهایی:

یاکوب منشیک از چک ۳ - ۰ ژائو فونسکا از برزیل

رافائل خودار اسپانیا ۰ - ۳ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)

- برنامه:

ماتئو برتینی از ایتالیا - ماتئو آرنالدی از ایتالیا

فلیکس اوژر از کانادا (بخت ۴ قهرمانی) - فلاویو کوبولی از ایتالیا (بخت ۱۰ قهرمانی)

انفرادی زنان - دیدار‌های مهم دور چهارم:

الینا سفیتولینا از اوکراین (بخت ۷ قهرمانی) ۱ - ۲ مارتا کاستیوک از اوکراین

میرا آندریه وا از روسیه (بخت ۸ قهرمانی) ۲ - ۰ سورانا کرستیا از رومانی

- آرینا سابالنکا از بلاروس (بخت اول قهرمانی) نیز به دور یک چهارم نهایی راه یافته است.

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ در انفرادی مردان کارلوس آلکاراس از اسپانیا با غلبه بر یانیک سینر از ایتالیا و در انفرادی زنان کوکو گاف از آمریکا با شکست آرینا سابالنکا از بلاروس قهرمان شدند. در دوبل زنان تیم سارا ارانی و جاسمین پائولینی از ایتالیا و در دوبل مردان تیم مارسل خرانویرز از اسپانیا و اوراسیو زبایوس از آرژانتین به مقام قهرمانی رسیدند.

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- رافائل نادال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، ۱۴ بار قهرمان رولان گروس شده و رکورد دار بلامنازع قهرمانی در تاریخ این رقابت هاست.

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- در تاریخ گرنداسلم فرانسه که از سال ۱۸۹۱ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی با ۱۴ قهرمانی رکورد دار است. مکس دکوژی فرانسوی با ۸ قهرمانی دوم و بیورن بورگ سوئدی با ۶ قهرمانی سوم هستند. در بخش زنان کریس اورت از آمریکا با ۷ قهرمانی رکورد دار است و سوزان لنگلن از فرانسه و اشتفی گراف از آلمان با ۶ قهرمانی دوم مشترک هستند.