مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند دو باند سرقت فعال در سطح شهرستان خرم‌آباد را شناسایی و منهدم کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در تشریح انهدام دو باند سرقت در استان اعلام کرد: در اقدام اول، مأموران موفق شدند اعضای یک باند شامل سه نفر سارق و یک نفر مالخر را با اشراف اطلاعاتی شناسایی و طی هماهنگی قضایی دستگیر کنند که در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره کابل مخابراتی معترف شدند.

در اقدام دوم، باندی که در محور‌های مواصلاتی شهرستان به سرقت از خودرو‌های باری اقدام می‌کرد، پس از اقدامات پلیسی، شناسایی و طی عملیاتی هر سه نفر عضو این باند دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات پلیسی انجام شده به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

متهمان با تشکیل پرونده و به همراه مستندات به مراجع قضایی معرفی شدند.