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رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش آذربایجانغربی از بهبود نسبی شرایط زیستی در دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد که در صورت تداوم روند افزایش آبگیری، پاییز امسال شاهد حضور گستردهتر پرندگان مهاجر خواهیم بود که میتواند این دریاچه را بار دیگر به یکی از مهمترین قطبهای زادآوری منطقه تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امید یوسفی، با اشاره به موقعیت راهبردی دریاچه ارومیه در مسیر مهاجرت پرندگان، گفت: افزایش سطح آب در ماههای اخیر موجب بازگشت گونههای بومی و افزایش جمعیت پرندگان شده است.
او با نام بردن از گونههای شاخصی نظیر فلامینگو، کفچهنوک، انواع کاکایی، آنقوت و انواع اردکها (سرسبز، سرسفید، مرمری و حنایی)، خاطرنشان کرد که بخش قابلتوجهی از این پرندگان در نتیجه بهبود شرایط زیستی به منطقه بازگشتهاند.
یوسفی در تشریح الگوی مهاجرت پرندگان افزود: مهاجرت بهاره معمولاً از اسفند تا پایان فروردین ادامه دارد، در حالی که مهاجرت پاییزی از اواسط شهریور آغاز شده و در آبانماه به اوج خود میرسد. وی با تأکید بر نقش حیاتی ۱۰۲ جزیره دریاچه ارومیه گفت: این جزایر به دلیل امنیت بالا و دسترسی آسان به منابع غذایی، همواره مأمن کلنیهای بزرگ پرندگان آبزی و کنارآبی بودهاند که با تداوم بهبود وضعیت دریاچه، بازگشت آنها به جایگاه پیشین دور از انتظار نیست.
با وجود این روند مثبت، رئیس اداره حیاتوحش آذربایجانغربی بر چالشهای جدی پیش روی احیای دریاچه تأکید کرد.
وی تصریح کرد: تثبیت شرایط آبی دریاچه همچنان به میزان بارشها وابسته است. همچنین، جلوگیری از ورود فاضلاب خام به دریاچه و حفاظت از عرصههای خشکشده در برابر زمینخواری و تعرضات غیرقانونی، از دیگر ضرورتهای حیاتی است که باید با جدیت دنبال شود.