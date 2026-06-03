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مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان و ستاد دیه استان در زورخانه پوریای ولی ایلام برگزار شد و ۲۵۰ میلیون تومان کمک جمعآوری گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان و ستاد دیه استان در زورخانه پوریای ولی ایلام برگزار شد.
در این مراسم که با حضور علی نوراحمدی معاون اداری و مالی زندانهای استان، مدیرکل ورزش و جوانان، مدیرعامل ستاد دیه، جمعی از خیرین و ورزشکاران برگزار شد، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد جمعآوری شد.
شرکتکنندگان در این آیین با تأکید بر ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند، آمادگی خود را برای مشارکت در برنامههای خیرخواهانه مشابه اعلام کردند.
ورزشکاران و پیشکسوتان گود زورخانه پوریای ولی نیز پس از اجرای ورزشهای باستانی در این اقدام خداپسندانه مشارکت کردند و با اهدای کمکهای نقدی، سهمی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد داشتند.
تداوم مشارکت خیرین و اقشار مختلف جامعه، زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان نیازمند مالی و بازگشت آنان به کانون خانواده را فراهم خواهد کرد.