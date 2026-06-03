

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ این ماده قانونی سال‌های زیادی است که در مجاورت شهر دهدشت نادیده گرفته شده، جایی که به علت ضعف مدیریت پسماند و جانمایی نامناسب، سایت زباله این شهر نفس کشیدن را برای مردم سخت کرده است.

مدیر کل دفتر امور شهری و شورا‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دنا گفت: هرچند قانون به صراحت بر این موضوع تاکید کرده است، اما اینطور نیست که ما به راحتی یک سایت دفن زباله را تعطیل کنیم و یا آن را جابجا کنیم.

فرجی زاده با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با دیگر استان‌ها متفاوت است و جانمایی سایت زباله‌ها نیز کار راحتی نیست تاکید کرد: در این استان در هر جایی که سایت را منتقل کنیم معارضات اجتماعی شدید وجود دارد و مردم اجازه نمی‌دهند.

وی با قبول اینکه بوی نامطبوع سایت زباله در دهدشت موجب نگرانی و نارضایتی مردم این شهر و روستا‌های اطراف شده است گفت: ما در استانداری و در حوزه هماهنگی امور عمرانی و دفتر امور شهری و شورا‌ها دنبال این هستیم که سایت دفت زباله در دهدشت باید ساماندهی شود و ما ساماندهی را نیز شروع کرده‌ایم.

فرجی زاده با گلایه از شهرداری دهدشت در خصوص ساماندهی این سایت گفت: این مجموعه تاکنون اقدام موثری در این زمینه انجام نداده و فقط به دیوارکشی و افزایش تعداد نگهبانان سایت بسنده کرده است.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر ایجاد یک سایت جدید و کارخانه بازیافت به جای سایت فعلی گفت: راه اندازی سایت جدید بسیار زمان بر است و چالش‌های متعددی دارد و ایجاد یک کارخانه بازیافت زباله در کنار شهر دهدشت قابل توجیه نیست چرا که تولید زباله در دهدشت به ۵۰ تن نمی‌رسد و ساخت کارخانه بازیافت توجیه فنی ندارد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورای استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه سخنان خود گفت: در دراز مدت دنبال این هستیم که یک سایت جامع دفن زباله را برای شهرستان‌های کهگیلویه، لنده و چرام ایجاد کنیم.

فرماندار کهگیلویه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه از مشخص شدن چندین مکان جدید برای جابجایی سایت دفن زباله دهدشت خبر داد.

ایرج کاظمی‌جو با بیان اینکه با مشورت بخشداران و شهرداران این شهرستان چند مکان برای جانمایی انتخاب شده است گفت: با یک مشاور محیط زیست و مدیریت پسماند از دانشگاه چمران اهواز نیز مشورت شده تا از میان این اماکن یک مکان را مشخص کند و پس از آن کار به زودی پیش می‌رود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به عنوان دیگر میهمان تلفنی این برنامه از ارسال پرونده سایت زباله دهدشت به مراکز قضایی خبر داد.

دیانتی نسب تاکید کرد: تا زمان حصول نتیجه و جایابی سایت جدید باید تلاش شود ساماندهی اصولی و بهداشتی در سایت فعلی انجام شود.