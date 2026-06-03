به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب‌الله لبنان در مجموعه عملیات توپخانه‌ای، موشکی و پهپادی تجمع خودرو‌ها و نظامیان صهیونیست را در البیاضه و الشقیف هدف قرار داد و دو تانک مرکاوا و چند خودروی نظامی نمیرا را منهدم کرد.

رژیم صهیونیستی امروز هم با نقض آتش بس، به شهرک‌های کفرتبنیت، دیر الزهرانی و اطراف شهرک صدیقین در جنوب لبنان حمله کرد. در دو حمله پهپادی رژیم اشغالگر به منطقه الحوش در حومه صور ۶ نفر به شهادت رسیدند. تمامی اعضای یک خانواده در روستای المروانیه هم در جنایتی دیگر از صهیونیست‌ها شهید شدند.

وزارت بهداشت لبنان هم گزارش داد: در حملات اسرائیل به البرج شمالی، عبا و تبنین، ۵ لبنانی شهید و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند. یک امدادگر لبنانی هم در حمله پهپادی دشمن به شهرک عربصالیم به شهادت رسید.