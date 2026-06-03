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حزبالله لبنان گزارش داد رزمندگان مقاومت روز گذشته ۱۳ عملیات علیه دشمن صهیونیستی انجام دادند و مانع پیشروی اشغالگران در جنوب لبنان شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزبالله لبنان در مجموعه عملیات توپخانهای، موشکی و پهپادی تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست را در البیاضه و الشقیف هدف قرار داد و دو تانک مرکاوا و چند خودروی نظامی نمیرا را منهدم کرد.
رژیم صهیونیستی امروز هم با نقض آتش بس، به شهرکهای کفرتبنیت، دیر الزهرانی و اطراف شهرک صدیقین در جنوب لبنان حمله کرد. در دو حمله پهپادی رژیم اشغالگر به منطقه الحوش در حومه صور ۶ نفر به شهادت رسیدند. تمامی اعضای یک خانواده در روستای المروانیه هم در جنایتی دیگر از صهیونیستها شهید شدند.
وزارت بهداشت لبنان هم گزارش داد: در حملات اسرائیل به البرج شمالی، عبا و تبنین، ۵ لبنانی شهید و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند. یک امدادگر لبنانی هم در حمله پهپادی دشمن به شهرک عربصالیم به شهادت رسید.