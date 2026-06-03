به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه‌های هفته صرفه‌جویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ با شعار محوری «آب، سرمایه مشترک» برگزار خواهد شد. این شعار بر اهمیت حفاظت از منابع آبی کشور و نقش همه اقشار جامعه در مدیریت مصرف آب تأکید دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هر روز از این هفته به یکی از موضوعات مهم و راهبردی حوزه آب اختصاص یافته است. در این راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و ترویجی با هدف آگاهی‌بخشی و تبیین ابعاد مختلف مدیریت مصرف آب برای شهروندان اجرا خواهد شد.

عناوین روز‌های هفته صرفه‌جویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شده است:

دوشنبه ۲۵ خرداد: آب، تاب‌آوری و امنیت ملی

سه‌شنبه ۲۶ خرداد: خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف

چهارشنبه ۲۷ خرداد: آب، ارزش‌های دینی و حماسه کربلا

پنج‌شنبه ۲۸ خرداد: آب، اقتصاد و سرمایه‌گذاری

جمعه ۲۹ خرداد: پساب، محیط زیست و توسعه پایدار

شنبه ۳۰ خرداد: آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی

یکشنبه ۳۱ خرداد: آب، مردمی‌سازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی

روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ابراز امیدواری کرده است که با مشارکت مردم، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی، برنامه‌های این هفته بتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ و حراست از منابع ارزشمند آبی کشور ایفا کند.