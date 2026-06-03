در نشست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و فرمانده بسیج مهندسین استان بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی بسیج برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و اجرای طرح همیاران انرژی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و فرمانده بسیج مهندسین استان در محل دفتر مدیرعامل برگزار و در این نشست بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی بسیج برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و اجرای طرح همیاران انرژی تأکید شد.

طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در این نشست با تأکید بر اهمیت آگاه‌سازی عمومی در حوزه انرژی عنوان کرد: مدیریت مصرف برق بیش از آنکه یک موضوع فنی باشد، نیازمند مشارکت اجتماعی و همراهی آگاهانه مردم است و هر اندازه که بتوانیم شرایط ناترازی انرژی، محدودیت‌های تأمین برق و ضرورت مدیریت مصرف را به‌صورت شفاف و دقیق برای مردم تبیین کنیم، زمینه مشارکت مؤثرتر آنان در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف فراهم خواهد شد.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته و همچنین همراهی مثال‌زدنی مردم در شرایط حساس و مقاطع مختلف کشور از جمله شرایط ویژه جنگ تحمیلی دوم و سوم نشان داده است که هرگاه مسائل و نیازهای کشور به درستی برای جامعه تشریح شده، مردم با مسئولیت‌پذیری در کنار خدمتگزاران خود قرار گرفته‌اند.

کیامهر خاطر نشان کرد: در حوزه مدیریت مصرف برق نیز استفاده از ظرفیت های ارزشمند اجتماعی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور موفق از اوج بار تابستان و نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه در جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای طرح «همیاران انرژی» تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شبکه گسترده بسیج و گروه‌های مردمی در قالب این طرح، فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های چهره‌به‌چهره، فرهنگ‌سازی و ترویج الگوهای صحیح مصرف برق در سطح جامعه فراهم می‌کند و می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش مصرف غیرضروری و مدیریت بار شبکه داشته باشد.

در ادامه این جلسه سرتیپی فرمانده بسیج مهندسین استان با اشاره به جایگاه مصرف بهینه در آموزه‌های اسلامی گفت: رعایت اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف از جمله تأکیدات صریح دین مبین اسلام و آموزه‌های قرآنی است؛ از این رو انتظار می‌رود فرهنگ مصرف مسئولانه به عنوان یک وظیفه اجتماعی و دینی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز بسیاری از کشورهای دنیا با درک اهمیت منابع انرژی، برنامه‌های گسترده‌ای برای بهینه‌سازی مصرف اجرا می‌کنند و بهره‌گیری از این تجارب در کنار ترویج فرهنگ دینی مصرف صحیح می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور باشد.

در ادامه، فرمانده بسیج مهندسین استان با اعلام آمادگی کامل مجموعه بسیج برای همکاری با صنعت برق اظهار کرد: ظرفیت‌های مختلف بسیج از جمله بسیج محلات، بسیج جامعه زنان و سایر اقشار و گروه‌های تخصصی برای اجرای هرچه بهتر طرح همیاران انرژی به کار گرفته خواهد شد.

وی افزود: بیش از یک هزار نفر از نیروهای بسیجی در سطح استان شناسایی شده‌اند که با آموزش‌های لازم می‌توانند به عنوان همیاران انرژی در محلات، مساجد، ادارات، مراکز آموزشی و سایر بخش‌های جامعه به ترویج فرهنگ مصرف بهینه و آموزش شهروندان بپردازند.

فرمانده بسیج مهندسین تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و مردمی بسیج، اجرای طرح همیاران انرژی می‌تواند به یک حرکت فراگیر اجتماعی در راستای مدیریت مصرف و تأمین برق پایدار برای همه تبدیل شود.