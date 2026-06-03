پخش زنده
امروز: -
یک مجموعه بادی از شهربازیهای قاین با نظارت استاندارد خراسان جنوبی بر شهربازیها مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از اجرای طرح نظارت بر شهربازیها و زمینهای بازی استان همزمان با آغاز فصل گرما خبر داد و گفت: در جریان بازدید بازرسان استاندارد از شهربازیهای شهرستان قاین، یک مجموعه بادی به دلیل نداشتن گواهینامه معتبر استاندارد و عدم رعایت الزامات ایمنی تا زمان رفع نواقص و اخذ مجوزهای لازم مهر وموم شد.
بذری با اشاره به اهمیت تأمین ایمنی شهروندان در فضاهای تفریحی افزود: با هدف ارتقای سطح ایمنی، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، طرح نظارت بر شهربازیها و زمینهای بازی خراسان جنوبی به صورت مستمر و دورهای در حال اجراست.
وی با بیان اینکه با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش حضور خانوادهها در فضاهای تفریحی، نظارتها با حساسیت بیشتری دنبال میشود، گفت: در این بازدید یک مجموعه بادی به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد و نداشتن گواهینامه معتبر، تا زمان رفع نواقص و اخذ تأییدیههای لازم مهر و موم شد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از شهروندان خواست پیش از استفاده از وسایل بازی، به وجود گواهینامه معتبر استاندارد و برچسبهای ایمنی توجه داشته باشند.