به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان با اشاره به آزادی ۱۴ مددجوی جرایم غیرعمد به مناسبت اعیاد قربان و غدیر اظهار کرد: با تلاش مجموعه ستاد دیه و همراهی خیرین نیک‌اندیش، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.



توکل شاکرمی با بیان اینکه مجموع بدهی این مددجویان حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: از این میزان، ۵۰ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار، ۳ میلیارد تومان باگذشت شکات، ۲ میلیارد تومان به‌صورت کمک بلاعوض و ۵ میلیارد تومان نیز از محل آورده خانواده‌ها و تسهیلات تأمین شد.



شاکرمی با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار و خیرین استان، اظهار داشت: آزادی این ۱۴ زندانی، بار دیگر نشان داد که فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی در جامعه ما زنده و اثرگذار است و می‌تواند زمینه بازگشت بسیاری از سرپرستان خانواده را به آغوش گرم خانواده فراهم کند.



مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان از خیرین دعوت کرد تا همچنان یاریگر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد باشند و تأکید کرد: هم استانی‌های عزیز و عموم هم‌وطنان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره‌حساب ۰۲۰۱۱۰۸۵۸۴۰۰۶ نزد بانک ملی، به نام ستاد دیه استان لرستان، واریز کنند.