به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: هزار و ۷۸ نفر از دانش‌آموزان، خانواده‌های شهدا و افراد آسیب‌دیده زیر پوشش خدمات روان‌شناختی قرار دارند و برنامه‌های حمایتی تا آغاز سال تحصیلی جدید ادامه دارد.

منوچهر ضیایی افزود: در مجموع ۹۰ نیروی تخصصی شامل ۲۵ مشاور و ۳۱ مربی پرورشی در شهرستان میناب در حال ارائه خدمات هستند.

وی افزود: ۲۴۰ دانش‌آموز بازمانده از حادثه زیر پوشش طرح حامی قرار گرفته‌اند و این برنامه از ۲۳ خرداد تا ۱۵ شهریورماه با هدف تقویت آمادگی علمی و روحی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از آغاز طرح میناب پویا خبر داد و گفت: این طرح با محوریت نشاط اجتماعی، فرهنگی و ورزشی از اواخر خردادماه آغاز شده و تا اول مهرماه ادامه دارد.

منوچهر ضیایی افزود: تا آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰ زمین چمن مصنوعی برای مدارس هدف مصوب شده که ساخت ۸ زمین با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی گفت: همچنین ۲۰ اتاق بهداشت تا مهر ۱۴۰۵ در مدارس پرجمعیت میناب راه‌اندازی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم تداوم حمایت‌های تخصصی از آسیب‌دیدگان حادثه میناب، گفت: خدمات روانی و حمایتی باید در چارچوب مدیریت واحد و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ارائه شود.

احمد نفیسی با اشاره به آمادگی نهاد‌ها و گروه‌های مختلف برای کمک به آسیب‌دیدگان افزود: اثربخشی این خدمات در گرو نظم، هماهنگی و پرهیز از اقدامات پراکنده است و همه ظرفیت‌ها باید در مسیر برنامه‌ریزی‌شده و تخصصی به کار گرفته شود.