به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، بر اساس بیانیه ارتش پاکستان این عملیات‌ها در مناطق «مستونگ»، «نوشکی»، «زهری»، «خضدار» و «کیچ» انجام شده است. در جریان درگیری‌های شدید میان نیرو‌های امنیتی و عناصر تروریستی وابسته به «فتنه الخوارج» ۱۷ تروریست کشته شدند. ارتش پاکستان افزود: از مخفیگاه‌های تروریست‌ها مقادیر قابل توجهی سلاح، مواد منفجره و بمب‌های دست‌ساز (IED) کشف و ضبط شده است. در این بیانیه تاکید شده که افراد کشته شده در حملات متعدد تروریستی علیه نیرو‌های امنیتی و شهروندان غیرنظامی دست داشته‌اند. همچنین عملیات پاکسازی و جست‌و‌جو برای شناسایی و از بین بردن سایر عناصر تروریستی در مناطق مذکور همچنان ادامه دارد. روابط عمومی ارتش پاکستان تصریح کرد: اقدامات ضدتروریستی تا نابودی کامل شبکه‌های تروریستی بدون هیچگونه تبعیضی ادامه خواهد یافت و تروریسم مورد حمایت عوامل خارجی از خاک پاکستان ریشه‌کن خواهد شد.