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ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در چندین عملیات اطلاعاتمحور در مناطق حساس ایالت بلوچستان، ۱۷ تروریست را به هلاکت رساندهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، بر اساس بیانیه ارتش پاکستان این عملیاتها در مناطق «مستونگ»، «نوشکی»، «زهری»، «خضدار» و «کیچ» انجام شده است. در جریان درگیریهای شدید میان نیروهای امنیتی و عناصر تروریستی وابسته به «فتنه الخوارج» ۱۷ تروریست کشته شدند. ارتش پاکستان افزود: از مخفیگاههای تروریستها مقادیر قابل توجهی سلاح، مواد منفجره و بمبهای دستساز (IED) کشف و ضبط شده است. در این بیانیه تاکید شده که افراد کشته شده در حملات متعدد تروریستی علیه نیروهای امنیتی و شهروندان غیرنظامی دست داشتهاند. همچنین عملیات پاکسازی و جستوجو برای شناسایی و از بین بردن سایر عناصر تروریستی در مناطق مذکور همچنان ادامه دارد. روابط عمومی ارتش پاکستان تصریح کرد: اقدامات ضدتروریستی تا نابودی کامل شبکههای تروریستی بدون هیچگونه تبعیضی ادامه خواهد یافت و تروریسم مورد حمایت عوامل خارجی از خاک پاکستان ریشهکن خواهد شد.