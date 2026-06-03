حاجیه خانم بی بی ماه قالیکار مادر شهیدان والامقام هوشنگ (حسین) و منوچهر الهی در شهرستان اهواز استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم بی بی ماه قالیکار مادر شهیدان والامقام هوشنگ (حسین) و منوچهر الهی، روز سه شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان اهواز دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح در گذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر متعاقبا اعلام خواهد شد..

شهید هوشنگ (حسین) الهی متولد سال ۱۳۳۶ معلم و از شهدای غریب در اسارت در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۶۷ در اردوگاه موصل ۴ عراق به شهادت رسید.



شهید منوچهر الهی متولد ۱۳۴۵ که در ۱۸ آذرماه سال ۱۳۶۱ در محل عملیاتی کرخه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

