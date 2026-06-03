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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی از تولید سالانه حدود ۱۱ هزار تن عسل در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: خوی با این میزان تولید، جایگاه نخست کشور در حوزه زنبورداری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مردانی افزود: این شهرستان با برخورداری از یکهزار و ۳۶۸ بهرهبردار فعال، ۶ هزار کلنی کندوی بومی و ۵۱۲ هزار و ۴۴۵ کلنی مدرن به عنوان قطب اصلی زنبورداری ایران شناخته میشود.
وی یادآوری کرد: ثبت تولید سالانه حدود ۱۱ هزار تن عسل، جایگاه برتر این شهرستان را در سطح کشور تثبیت کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی خوی به سایر محصولات تولیدی صنعت زنبورداری در این منطقه اشاره کرد و گفت: سالانه ۲۷ تن گرده گل، ۲۰۷ تن موم، ۱۵ تن برهموم، ۳۰۲ کیلوگرم ژل رویال و یکهزار و ۸۰۰ گرم زهر زنبور عسل در این شهرستان تولید میشود.
مردانی با تاکید بر ارزش افزوده بالای محصولات جانبی زنبور عسل، یادآوری کرد: محصولاتی مانند ژل رویال، گرده گل، برهموم و زهر زنبور عسل ارزش اقتصادی بالاتری نسبت به عسل دارند و توسعه تولید آنها میتواند نقش مهمی در افزایش درآمد زنبورداران ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از روشهای نوین در تولید، فرآوری و جمعآوری محصولات جانبی زنبورداری تاکید کرد و افزود: حمایت از زنبورداران و بهکارگیری فناوریهای جدید، زمینهساز افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی این صنعت است.