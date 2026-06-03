به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز فرآیند پرداخت مطالبات گندم‌کاران این منطقه خبر داد و گفت: تأمین و تسویه به‌موقع مطالبات کشاورزان از اولویت‌های اصلی استانداری کرمان و سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان است و با جدیت در حال پیگیری و اجرا می‌باشد.

فرود سالاری افزود: امسال برداشت گندم از سطح ۴۶ هزار هکتار از مزارع جنوب کرمان از فروردین ماه شروع و روند برداشت ادامه دارد و تا کنون بیش از ۱۰۸ هزار تن گندم از طریق مراکز خرید مستقر در هشت شهرستان جنوبی خریداری و به سیلو‌ها و مراکز ذخیره‌سازی منتقل شده است.

وی افزود: هم‌زمان با تکمیل فرایند خرید محصول، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز آغاز شده و بخشی از وجوه مربوط به گندم تحویلی به حساب بهره‌برداران واریز و روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز مطابق برنامه‌ریزی انجام شده ادامه خواهد داشت.