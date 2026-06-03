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دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامهای، زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برای برخی از روزها تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال بخشنامهای به رؤسای استانها، واحدهای برونمرزی و واحدهای مستقل این دانشگاه اعلام کرد: با توجه به برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ و بهمنظور تسهیل حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در این آزمون و جلوگیری از تداخل امتحانات پایان ترم با کنکور، تغییراتی در تقویم امتحانی اعمال میشود.
سودابه سلیمانی گفت: طبق این تصمیم، امتحانات پایان ترم که پیشاز این برای روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برنامهریزی شده بود، به روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل میشود.
در این بخشنامه تأکید شده است که رؤسای واحدهای دانشگاهی موظفاند اطلاعرسانی دقیق و بهموقع را در خصوص این تغییرات به دانشجویان انجام دهند تا از بروز هرگونه مشکل برای داوطلبان شرکت در آزمون سراسری جلوگیری شود.
دانشجویان میتوانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر و دریافت کارت ورود به جلسه جدید (در صورت نیاز)، به سامانه آموزشی واحد محل تحصیل خود مراجعه کنند.