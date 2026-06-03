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اختتامیه طرح همگانی آموزش رولر اسکی و مسابقه نسل ولایت به مناسبت عید سعید غدیر خم، پنجشنبه شب در میدان ونک برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،جهت توسعه ورزشهای همگانی و ترویج نشاط اجتماعی، اختتامیه طرح همگانی آموزش رولر اسکی در موکب فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،مسابقه ای با عنوان نسل ولایت، پنجشنبه شب برگزار میشود.
این رویداد ورزشی که به مناسبت عید سعید غدیر خم و با رویکرد آموزشی، فرهنگی و رقابتی برنامهریزی شده است، از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان ونک آغاز خواهد شد.
در این مراسم، شرکتکنندگان دورههای آموزشی رولر اسکی در قالب برنامههای متنوع از جمله مسابقه، نمایش مهارت و آیین اختتامیه حضور خواهند داشت. رویداد نسل ولایت با هدف پیوند ورزش، آموزش و ارزشهای فرهنگی، فضایی شاد و پرنشاط را برای خانوادهها و علاقهمندان به این رشته ورزشی فراهم میکند.
حضور عموم شهروندان، خانوادهها و علاقهمندان به ورزشهای همگانی در این برنامه آزاد است.
گفتنی است موکب فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی طی شبهای متوالی گذشته، میزبان علاقهمندان و مردم پرشور بود و با برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی از جمله آموزش رایگان رولر اسکی، نقشی موثر در افزایش نشاط اجتماعی و همبستگی ملی در روزهای حساس جنگ علیه دشمن صهیونی امریکایی داشت.