قدراف پولادی پور پدر شهید والامقام ابراهیم پولادی پور در شهرستان امیدیه استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قدراف پولادی پور، پدر شهید والامقام ابراهیم پولادی پور پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندش، روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ در شهرستان امیدیه دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح در گذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر شهید گرانقدر روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در گلزار شهدای شهر امیدیه با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر و سایر اقشار مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.

شهید والامقام "ابراهیم پولادی پور"، متولد ۱۳۵۶، در ۱۲ آبان ماه ۱۳۷۸ در منطقه ایرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و مزار مطهرش در گلزار شهدای شهرستان امیدیه است.