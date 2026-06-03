پخش زنده
امروز: -
ستاد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد در فرمانداری آبادان تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان، در جلسه هماهنگی ستاد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: به مناسبت سی و هفتمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی، برنامههای ویژهای در سطح شهرستان آبادان تدوین شده است.
حجت بختیاری، با اشاره به همزمانی این ایام با عید بزرگ غدیر و حماسههای مردمی در منطقه، تصریح کرد: «با توجه به اینکه مراسم امسال در سطح شهرستانی برگزار میشود، تصمیم بر این شد تا برنامههایی ویژه از جمله "مهمانی کیلومتری غدیر" را از امشب و در خلال مراسم شبانه برگزار کنیم.
وی همچنین از تمامی شهروندان و هیئتهای مذهبی شهرستان دعوت کرد تا هر شب در ساعت ۲۱:۳۰ در برنامههای ویژه غدیر و راهپیماییها حضور یابند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان در پایان افزود: در روز جمعه، ۱۵ خرداد، به مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد و ارتحال حضرت امام (ره)، پیش از خطبههای نماز جمعه و با حضور سخنرانی در سطح استان، مراسمی ویژه برگزار خواهد شد تا این ایام خاطرهانگیز گرامی داشته شود.